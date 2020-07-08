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قريباً.. «الشورى» يناقش مقترحاً بمكافحة العنوسة والطلاق

قريباً.. «الشورى» يناقش مقترحاً بمكافحة العنوسة والطلاق
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تواصل – واس:

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماع عقدته “عن بعد” برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته القادمة.

كما أقرت الهيئة إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد ، والدكتور خالد العقيل استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

ويأتي ذلك تفعيلا من المجلس لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لاتخاذ ما يراه حيالها.

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