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وزير الشؤون الإسلامية يقرر إعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية يقرر إعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية
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تواصل- فريق التحرير:

 أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قراراً بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالوزارة.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن اللجنة ستكون برئاسة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبًا له نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعضوية وكلاء الوزارة والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية، والمدير العام لتقنية المعلومات عضوًا ومشرفًا على أمانة اللجنة.

ويأتي قرار إعادة تشكيل اللجنة في إطار الحرص على الرقي بالتعاملات الإلكترونية من خلال وضع خطة خاصة بالتعاملات الإلكترونية والإشراف على تنفيذها تماشيًا مع متطلبات التحول الرقمي للخدمات في المملكة.

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