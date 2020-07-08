الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«هدف» يوضح سبب الخصومات المالية للمستفيدين من «حافز»

«هدف» يوضح سبب الخصومات المالية للمستفيدين من «حافز»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، سبب الخصومات المالية للمستفيدين من الدعم المالي المقدم من “حافز”، لافتًا إلى إمكانية تقديم تظلم بخصوص الخصومات المالية.

وذكر حساب خدمة العملاء التابع لـ”هدف”، أن الخصومات المالية قد تكون بسبب “دخل ثابت معلن عنه بالملف الإلكتروني – دخل ثابت مثل الضمان الاجتماعي والراتب التقاعدي – خصم بسبب الإنذارات”.

وأكد حساب خدمة العملاء لـ”هدف” على موقع “تويتر”، أنه يمكن للمستفيد “تقديم تظلم من خلال ملفه الإلكتروني مع أهمية إرفاق ما يثبت صحة التظلم”.

وكانت مستفيدة من “هدف”، ذكرت أنها سجلت في “حافز” وتقوم بتحديث البيانات بشكل مستمر وتأهلت للحصول على الدعم، إلا أنه حصلت على 1566 ريالًا دون أن تعرف السبب.

مواد ذات صلة

«هدف» يودع 158 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من «دعم التوظيف»

«هدف» يودع 158 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من «دعم التوظيف»

«هدف» يتفق مع «اتحاد الأمن السيبراني والدرونز» على توظيف 1000 باحث عن عمل

«هدف» يتفق مع «اتحاد الأمن السيبراني والدرونز» على توظيف 1000 باحث عن عمل

تنبيه هام من «هدف» لمستفيدي برنامج إعانة البحث عن عمل

تنبيه هام من «هدف» لمستفيدي برنامج إعانة البحث عن عمل

«هدف»: ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى 20.37% خلال العام الجاري

«هدف»: ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى 20.37% خلال العام الجاري

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة