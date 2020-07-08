قريبًا.. بطاقات «مدى» تتيح الوصول لـ«48» مليون متجر في «200» دولة حول العالم

تواصل – فريق التحرير:

أتاح اتفاق استراتيجي بين “المدفوعات السعودية” وشركة “ديسكفر العالمية”، إمكانية استفادة المستهلكين بالمملكة من الوصول للمتاجر في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وتمنح الاتفاقية حاملي بطاقات ديسكفر، دينرز كلوب الدولية، وبلس “PULSE” إمكانية استخدام بطاقاتهم ضمن شبكة مدى، وذلك عبر نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي في جميع مناطق المملكة.

وستقوم البنوك السعودية بإصدار بطاقات بنكية تحمل شعار شبكتي مدى وديسكفر لعملائها من الأفراد بما يخدم احتياجاتهم الشرائية داخل وخارج المملكة.

فيما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استراتيجية المدفوعات السعودية، من خلال زيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين ضمن بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة، حيث يتيح لهم الوصول إلى أكثر من 48 مليون متجر في 200 دولة، وتمكين حاملي بطاقات شبكة ديسكفر العالمية من الوصول إلى أكثر من 470 ألف جهاز نقاط بيع لدى المتاجر، وأكثر من 18 ألف صراف آلي منتشرة في جميع مناطق المملكة.