«الصحة» تحسم الجدل بشأن انتقال «كورونا» عبر مسابح الاستراحات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت انتقال فيروس كورونا المستجد بواسطة استخدام المسابح.

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد الأشخاص عبر حساب “الصحة_937” على موقع “تويتر” يقول فيه: “هل ممكن أن تكون البرك في الاستراحات ناقلةً للفيروس؟”.

وذكرت “الصحة” في ردها على التساؤل، أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بوجه عام عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من المصابين بشكل مباشر، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.

ونصحت “الصحة” بالمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، لتجنب انتقال العدوى بالفيروس.