أطعمة تعالج أعراض حساسية «#الجيوب_الأنفية».. وحيل سهلة تخفف الاحتقان

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يعاني الكثيرون من حساسية “#الجيوب_الأنفية#” ويستخدمون بعض القطرات التي تساعد على علاج الالتهاب أو الاحتقان أو تجربة بعض الوصفات لتهدئة الأعراض.

وقدَّم موقع “بولد سكاي” الهندي؛ قائمة بالأطعمة التي تحتوي على مواد طبيعية فعالة في علاج حساسية “#الجيوب_الأنفية#” والوقاية من أعراضها.

قائمة الأطعمة

-الأسماك الزيتية والمأكولات البحرية.

-المشروبات العشبية مثل البابونج والشاي الأخضر والعرق سوس.

-الجزر ويفضل أن يتم تناوله في صورة عصير.

-الطماطم لاحتوائها على مادة الليكوبين وبعض المواد المفيدة.

-الجنزبيل يمكن إضافته للطعام أثناء الطهي بكميات مقننة أو تناوله كمشروب.

-المشروم تناوله يساعد في منع أعراض الحساسية.

-البصل النيء يحتوي على المزيد من الكيرسيتين وهو مضاد للحساسية، حاول وضعه في النظام الغذائي اليومي.

-الثوم شرب كوب من الماء مع فص من الثوم كل صباح أفضل لتعزيز جهاز المناعة.

-العسل غني بالفوائد الصحية للجسم وتقوية المناعة يتم تناوله بشكل يومي.

-التفاح عند تناوله كل يوم يقلل الأعراض مثل العطس.

-الكركم يساعد في تقليل أعراض الحساسية الموسمية بمعدل أسرع بسبب الكركمين.

-العنب يساعد في تخفيف تورم الجيوب الأنفية واحتقان الأنف.

-الأناناس تناوله مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع خلال أوقات الحساسية.

-البروكلي تناوله مرة أو مرتين في الأسبوع يساعد في تحسين أعراض الحساسية.

حيل سريعة تقلل من التهابات “#الجيوب_الأنفية”

يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية من خلال الكمادات دافئة فقط ضع كمادة دافئة على وجهك لمدة 5-10 دقائق، سيبدأ تدفق #الجيوب_الأنفية ويقلل من انسداد الأنف.

يمكن الشطف بواسطة الماء المالح لقتل البكتيريا وتساعد التوابل توابل على فتح الممرات الأنفية، ستكون التوابل الحارة مثل الفلفل مفيدة جدًا لك خلال هذه الفترة.

ويمكن علاج انسداد الأنف واحتقان الجيوب الأنفية من خلال تدليك بعض زيت الخردل على جسر أنفك وعلى الجانبين حيث تساعد الرائحة النفاذة لزيت الخردل على تخفيف المخاط وتدفقه وبالتالي تنظيف أنفك.