الإعلان عن برامج «التدريب الصيفي» لشاغلي «الوظائف التعليمية».. إليك رابط التسجيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي، عن البدء في مشروع برامج التطوير المهني التعليمي والتدريب الصيفي عن بُعد في مرحلته الثالثة لكافة شاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التسجيل في البرامج التدريبية الموجهة لشاغلي الوظائف التعليمية قد بدأ في تمام الساعة الـ 12 من صباح اليوم الأربعاء، وذلك عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشهدت تغريدة المركز تفاعلًا كبيرة من متابعيه وراغبي التسجيل بالدورات، حيث علّق وأعاد التغريد أكثر من ألف شخص، بينما أعجب بالتغريدة نحو ألفين آخرين.

من جهتهم، عبر الكثير من شاغلي الوظائف التعليمية عن صعوبة التسجيل والدخول للموقع فور الإعلان عن موعد بدء التسجيل، حيث شهد الموقع دخول عدد كبير من راغبي التسجيل في البرامج التدريبية أدى لبطء التصفح والتسجيل، بينما فضّل آخرين التسجيل في وقت آخر لتفادي هذه المشكلة.