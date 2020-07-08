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الإعلان عن برامج «التدريب الصيفي» لشاغلي «الوظائف التعليمية».. إليك رابط التسجيل

الإعلان عن برامج «التدريب الصيفي» لشاغلي «الوظائف التعليمية».. إليك رابط التسجيل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي، عن البدء في مشروع برامج التطوير المهني التعليمي والتدريب الصيفي عن بُعد في مرحلته الثالثة لكافة شاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التسجيل في البرامج التدريبية الموجهة لشاغلي الوظائف التعليمية قد بدأ في تمام الساعة الـ 12 من صباح اليوم الأربعاء، وذلك عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشهدت تغريدة المركز تفاعلًا كبيرة من متابعيه وراغبي التسجيل بالدورات، حيث علّق وأعاد التغريد أكثر من ألف شخص، بينما أعجب بالتغريدة نحو ألفين آخرين.

من جهتهم، عبر الكثير من شاغلي الوظائف التعليمية عن صعوبة التسجيل والدخول للموقع فور الإعلان عن موعد بدء التسجيل، حيث شهد الموقع دخول عدد كبير من راغبي التسجيل في البرامج التدريبية أدى لبطء التصفح والتسجيل، بينما فضّل آخرين التسجيل في وقت آخر لتفادي هذه المشكلة.

​تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني التعليمي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، استقلالا ماليا وإداريا، ويرتبط بوزير التعليم، ويرأس مجلس إدارته، ويتبنى صناعة مفهوم نموذجي متطور للتطوير المهني المحترف، ويدعمه من خلال بناء منظومة فاعلةللتطوير المهني تعمل على الارتقاء النوعي بمستوى أداء المعلم والقيادة التعليمية، من خلال تنظيم عمليات التطوير المهني وفق منهجية علمية فاعلة، لضمان حدوث نمو مهني مستمر يستند إلى معايير مهنية محددة، ويلبي احتياجات المدرسة كمجتمع مهني تعلمي.
 

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