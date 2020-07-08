آخر تطورات قضية «حميدان التركي».. النقل للعزل الانفرادي بعد جلسة الإفراج المشروط

تواصل – فريق التحرير:

قال تركي حميدان التركي، نجل السجين “حميدان التركي” بالولايات المتحدة أن والده نُقل إلى العزل الانفرادي بعد جلسة الإفراج المشروط.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: “حسب إفادة السجن لمحامي والدي، فإنه نُقل إلى العزل الانفرادي بعد جلسة الإفراج المشروط لذلك لم يتمكن من التواصل مع محاميه ولم نتمكن من معرفة نتيجة الجلسة، علماً أن نتيجة الجلسة عادة تصدر خلال ٢٤-٤٨ ساعة بعد الجلسة”.

وكان تركي حميدان التركي، قد أوضح في وقت سابق أن جلسة والده أمس الثلاثاء تختلف عن الجلسات السابقة لعدة أسباب، حيث سبقها حرمان والده من حق الاتصال لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن الجلسة لا تسمح بحضور المحامين ويحضرها حميدان التركي بدون تمثيل قانوني.