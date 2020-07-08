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11 نصيحة للتمتع بـ«نوم صحي» والتخلص من الأرق

11 نصيحة للتمتع بـ«نوم صحي» والتخلص من الأرق
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تواصل – وكالات:

أشار موقع عالمي إلى 11 نصيحة يجب اتّباعها للتمتع بنوم صحي وآمن، وذلك بعد جمعه عدد من الإحصاءات العالمية الخاصة بهذا الشأن، فيما كشف عن حصول المتزوجين على النسبة الأكبر للتمتع بالنوم الصحي.

وجمع موقع “مستشار النوم” الذي يهتم بتعزيز ثقافة النوم الصحي والآمن، عدد من الإحصاءات العالمية التي تشير إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص لا يتمتعون بنوم صحي، مشيرًا إلى أن فترات النوم الصحية أكثر رواجا بين المتزوجين (67%)، وأقل في الذين لم يسبق لهم الزواج (62%) أو المطلقين والأرامل والمنفصلين (56%).

ونصح خبراء الموقع بالنوم في مكان هادئ ومظلم، وعدم الإفراط في تناول الطعام قبل النوم للتمتع بنوم صحي سليم، كما أكد على ضرورة عدم التدخين قبل النوم، ونصح بالتنزه في الهواء الطلق إن أمكن قبل النوم.

فيما أوصى الخبراء بالتخلي عن مشروبات الطاقة والكافيين، والنوم على سرير متماسك، وضبط درجة حرارة الغرفة، كما أكدوا على ضرورة إبعاد الأجهزة الكهربائية عن الغرفة، وعدم مشاهدة التلفاز قبل النوم وعدم التركيز على الأرق، وأخيرًا تجهيز روتين خاص لفترة قبل النوم.

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