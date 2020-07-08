مع ارتفاع الحرارة.. تحذير من 5 عقارب يزداد انتشارها في فصل الصيف

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تزخر أراضي شبه الجزيرة العربية والمملكة بشكل خاص بأنواع كثيرة من كائنات الحياة الفطرية، الآمنة ومنها الخطيرة على صحة الإنسان.

ويُعد ارتفاع درجات الحرارة عاملاً رئيسياً وبيئة مناسبة لانتشار العديد من الزواحف والحشرات الضارة التي تهدد حياة الإنسان خلال بحثها عن الطعام أو مكان تحتمي به من شدة الحر، من بين هذه الكائنات التي يزداد ظهورها مع اشتداد الحرارة في فصل الصيف “العقارب” التي لها أكثر من نوع وتختلف في درجة سميتها إذا ما لدغت الإنسان لا قدر الله.

العقرب الأصفر: هو العقرب الأصفر ذو عقلة سوداء تميزه عن باقي العقارب الأخرى، يعتبر أكثر أنواع العقارب خطورة في المملكة،فلدغته قد تُسبب الوفاة، وبشكلٍ خاص بين الأطفال وكبار السن إن لم تتم معالجته الطبية سريعًا، وتتواجد تلك العقارب بين الأخشاب والصخور والجحور المهجورة.

العقرب الأسود:يعتبر من العقارب الخطرة، حيث يصل مُتوسط طوله إلى قرابة 10 سم، ويمتلك هذا النوع من العقارب ثلاثة أعيُن، ويعتبر ذو درجة سُمية عالية نسبياً، ويخرج من وكره مع غروب الشمس بحثًا عن طعامه، حيث يتغذى على ما يجده حوله من عناكب وحشراتٍ صغيرة.

وتُشير الإحصاءات الصادرة عن الجهات الصحية في المملكة إلى أن أكثر اللدغات المُسجلة في أرجاء المملكة ككل ناتجة عن العقارب السوداء والصفراء.

العقرب الأسود الصغير:يتميز هذا النوع من العقارب بصغر حجمه الذي لا يتعدى 3 سنتيمترات، وذيله الذي يفوق طول الجسم، بينما يتواجد هذا النوع العقارب بكثرة بين الصخور وشقوق الجدران، وهو كغيره من العقارب ينشط ليلًا بحثًا عن الطعام.

العقرب العربي:هو من العقارب الصغيرة ذات اللون الأصفر الفاتح، ويتميز بأعينه التي تتوسط مُقدمة الرأس، ولا يُمثل هذا النوع من العقارب أي خطر على حياة الإنسان، حيث يتميز بتأثير سُمي ضعيف مُقارنة بغيره من العقارب، ولا ينتُج عن لدغته سوى بعض الألم الموضعي.

العقرب الجزار:سمي بذلك لضخامة الكلابات التي تنتهي بها يديه، ولعل ما يُميزها هو طول ذيلها الذي يُعد مُساوياً لطول جسدها، وتتميز كذلك بلونها الفاتح عُموماً.

ويُعتبر هذا النوع من العقارب من الكائنات الليلية التي تبدأ بالظهور غالباً بعد غروب الشمس ولها درجة سُمية ضعيفة.