الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الزعاق» يوضح أكثر فترة ارتفاعاً بدرجات الحرارة خلال فصل الصيف

«الزعاق» يوضح أكثر فترة ارتفاعاً بدرجات الحرارة خلال فصل الصيف
0

تواصل- فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن الفترة الحالية تعد الأشد حرارة خلال موسم الصيف وفي أيام السنة ومدتها 43 يوماً، وتستمر حتى منتصف شهر محرم المقبل – بمشيئة الله-.

 وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” أنه لم يتبق سوى 43 يوماً على دخول سهيل، موضحاً أن هذه المدة عبارة عن 13 يوماً على الجوزاء الثانية، وبعدها 13 يوماً على موسم المرزم، بعدها 13 يوماً على موسم الكليبين و 4 أيام في موسم الجوزاء الأولى.

وأكد أنه لا يمكن الزراعة في هذه الفترة إلا بعد منتصف شهر محرم المقبل أي بعد دخول نجم سهيل.

وأشار إلى أن هذه الفترة المتبقية من جمرة القيظ لا يزرع فيها شيء، حيث إن الزراعة ستكون غير ممكنة حتى منتصف شهر محرم المقبل، وذلك لأن باطن الأرض يكون مرتفع الحرارة والأرض لا تقبل أي مزروعات جديدة، ويتم المحافظة على الأشياء المزروعة بكثرة السقيا.

وأوضح أن دخول نجم سهيل هذا العام سيتزامن مع دخول غرة السنة الهجرية وهذا التوافق لا يتزامن إلا كل 33 عاماً، مبيناً أن الحرارة ستمتد إلى منتصف شهر محرم، وبعدها تتحول الأجواء إلى البرودة ليلاً.

 

 

 

مواد ذات صلة

«الزعاق» يكشف سر ارتفاع الحرارة رغم بُعد الأرض عن الشمس (فيديو)

«الزعاق» يكشف سر ارتفاع الحرارة رغم بُعد الأرض عن الشمس (فيديو)

لماذا جعل العرب منازل القمر 28 منزلة؟.. «الزعاق» يجيب

لماذا جعل العرب منازل القمر 28 منزلة؟.. «الزعاق» يجيب

«الزعاق» يتوقع موعد انتهاء شهر رمضان.. ويكشف ظروف هلال العيد (فيديو)

«الزعاق» يتوقع موعد انتهاء شهر رمضان.. ويكشف ظروف هلال العيد (فيديو)

«الزعاق» يتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية رمضان

«الزعاق» يتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية رمضان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة