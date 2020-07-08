نجل حميدان التركي يكشف آخر تطورات «الإفراج المشروط» عن والده

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توقع تركي حميدان التركي، أن تصدر لجنة الإفراج المشروط “البرول” قرارها المنتظر بشأنالمعتقل في السجون الأمريكية، حميدان التركي،يوم غد (مساء الأربعاء)، بعد تأخر صدوره حتىنهاية وقت الدوام الرسمي في أمريكا.

وقال تركي في تغريدة على حيابه بموقع “تويتر” : “حتى الآن لم يصلنا خبر عن نتيجة جلسة الإفراج المشروط لوالدي#حميدان_التركي، وبما أننا دخلنا في نهاية وقت الدوام الرسمي (في أمريكا) فالمتوقع أن تصلنا النتيجة غداً باذن الله”.

وكان “تركي” قد أوضح في وقت سابق أن جلسة اليوم الثلاثاء لوالده تختلف عن الجلسات السابقة لعدة أسباب، حيث سبقها حرمان والده من حق الاتصال لمدة ستة أشهر، مشراً إلى أن الجلسة لا تسمح بحضور المحامين ويحضرها حميدان التركي بدون تمثيل قانوني.