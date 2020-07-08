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«رئيس أم القرى للتنمية»: قرب الانتهاء من إنجاز مسار أنفاق «مترو مكة»

«رئيس أم القرى للتنمية»: قرب الانتهاء من إنجاز مسار أنفاق «مترو مكة»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، ياسر أبو عتيق، عن الانتهاء من صب وبناء جميع أجزاء الكتلة الخرسانية لمسار أنفاق مترو مكة، وإنجاز 99.80% من المشروع ما يشكل تقدما كبيرا في الوجهة التطويرية العمرانية للعاصمة المقدسة.

وأشار أبو عتيق إلى أن نسبة الإنجاز من محطة مترو مكة «أ» قرب محطة قطار الحرمين بلغت 96.99% والتي تشمل الخط «أ» والخط «ب» ونفق طريق عبدالله عريف، فيما بلغت نسبة إنجاز محطة مترو مكة «ب» قرب مسجد الملك عبدالله 85%، والتي تشمل أعمال نفق طريق المنصور.

وأوضح أبو عتيق أن أعمال البنية التحتية للوجهة تتكون من عدة عناصر أساسية تشمل، مسارات أنفاق المشاة وأنفاق الخدمات، بطول 3650 مترا وعرض 320 مترا، على مساحة إجمالية 1.25 مليون متر مربع، ومسارات أخرى مثل مسار الحافلات الترددية ومسار مترو مكة، إلى جانب مواقف السيارات والجسور والكباري التي تربط الوجهة من المدخل الغربي لمكة المكرمة وقد تم إنجاز 71% من أعمال الجسور، وفقاً لصحيفة “اليوم”.

يذكر أن «مترو» مكة  هي شبكة للنقل العام بالقطارات في مدينة مكة المكرمة ، تتكون من أربعة مسارات كما يلي:

الخط (أ): من طريق الليث إلى طريق السيل، بطول 54,2 كم ويشتمل على 27 محطة.

الخط (ب): من محطة الجمرات (نهاية قطار المشاعر) إلى طريق مكة – جدة السريع (بالقرب من نقطة تفتيش الشميسي)، بطول 32,1 كم ويشتمل على 15 محطة.

الخط (ج): من طريق المدينة (بالقرب من نقطة تفتيش الجموم) إلى جامعة أم القرى بالعابدية، بطول 48,1 كم ويشتمل على 21 محطة.

الخط (د): من طريق مكة – جدة القديم إلى شارع إبراهيم الخليل، بطول 47,3 كم ويشتمل على 25 محطة.

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