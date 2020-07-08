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صيانة وتأهيل 3 آلاف مقعد دراسي استعداداً للعام المقبل

صيانة وتأهيل 3 آلاف مقعد دراسي استعداداً للعام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت مجموعة من طاقم العمل بإدارة الخدمات العامة وإدارة المستودعات بتعليم محافظة الأحساء، عملية تنفيذ عمليات فرز وتجميع للمقاعد والطاولات التالفة؛ بمستودع الرجيع ونقلها إلى ورشة العمل بإدارة التشغيل والصيانة، استعدادا للعام الجديد.

ويعمل الطاقم الفني المختص على تنفيذ أعمال النجارة وفك الأسطح والجلسات التالفة للمقاعد والطاولات وإعادة تأهيل الهياكل المعدنية لها من خلال معالجة الدهان لها، ثم تليها مرحلة تركيب أسطح الطاولات الجديدة وجلسات المقاعد الجديدة؛ ثم تجميعها ونقلها إلى إدارة المستودعات لحفظها وتخزينها ثم صرفها للمدارس ذات الاحتياج مع بداية العام الدراسي الجديد، ومن المتوقع أن تثمر المبادرة عن صيانة وتأهيل ما يزيد على 3 آلاف مقعد وطاولة ضمن مرحلة الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل.

وتستهدف المبادرة تحسين جودة كفاءة الإنفاق وذلك من خلال خفض تكاليف تأمين الطاولات والمقاعد الدراسية؛ التي تصل تكلفة الطاولة والكرسي في حالتهما الجديدة إلى 220 ريالًا بينما تقف التكلفة المالية بالمبادرة إلى 70 ريالًا فقط أي أن نسبة التوفير في الإنفاق تصل إلى 65%.

كما تهدف المبادرة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمتمثلة في تقليل الفاقد والهدر في أثاث الرجيع التالف وإعادة الاستفادة منه كرجيع صالح للاستخدام من خلال سحب الهياكل المعدنية للمقاعد والطاولات التالفة، إضافة إلى استغلال طاقات الموارد البشرية المتاحة لدى الإدارة سواء لدى الفنيين العاملين بالمستودعات أو الخدمات العامة أو ورشة الصيانة، وفقا لـ”اليوم”.

وتسهم المبادرة بشكل كبير في سد احتياج مدارس المحافظة من المقاعد والطاولات الدراسية؛ لتشغيل المباني المدرسية الجديدة أو لتغطية النمو الحاصل في إعداد الطلاب والطالبات بمدارس محافظة الأحساء.

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