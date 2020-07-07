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هل لـ«الصدقة» تأثير في شفاء الأمراض؟.. «الشيخ المصلح» يجيب (فيديو)

هل لـ«الصدقة» تأثير في شفاء الأمراض؟.. «الشيخ المصلح» يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، إنالإحسان يجلب الإحسان والله سبحانه وتعالى يقول {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}.

جاء ذلك في رد من الشيخ، خلال برنامج “يستفتونك” بقناة الرسالة، على سؤال وجهته امرأة قالت فيه: “إنهاتعاني من سرطان في الرأس؟ وهل للصدقة تأثير في الشفاء بإذن الله عز وجل؟”.

ورد الشيخ المصلح بقوله “أسأل الله لها العافية والشفاء”، مضيفا أنهلم يرد حديث خاص في التداوي بالصدقة، ولكن ورد حديث فيه مقال عند أكثر أهل العلم وهو (داووا مرضاكم بالصدقة).

وختم الشيخ المصلح بقوله “الصدقة تقي مصارع السوء، ويمكن أن يُستأنس بها في استدفاع المكروه ببذل الإحسان، والله سبحانه وتعالى كريم منان”.

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