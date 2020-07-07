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«موتورولا» تكشف عن هاتفها الجديد One Fusion

«موتورولا» تكشف عن هاتفها الجديد One Fusion
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة موتورولا النقاب عن هاتفها الذكي One Fusion الجديد، بكاميرا رئيسية دقتها 48 ميغابيكسل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هاتفها الذكي الجديد يأتي بتجهيزات من الفئة المتوسطة، ويمتاز بمعالج كوالكوم Snapdragon 710 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وكاميرا رباعية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف موتورولا One Fusion الجديد على شاشة قياس 6.5 بوصة وتعمل بدقة FullHD+ مع فتحة Waterdrop في منتصف الشاشة، والتي تضم كاميرا السيلفي بدقة 8 ميغابيكسل.

وقامت الشركة الأمريكية بتركيب كاميرا رباعية على الجانب الخلفي؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل والكاميرا ذات العدسة الواسعة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميغابيكسل ومستشعر بدقة 2 ميغابيكسل لاحتساب بيانات العمق، كما يوجد مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي.

وينبض بداخل هاتف موتورولا One Fusion الجديد معالج Snapdragon 710 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، ويعتمد هاتف موتورولا الجديد على نظام تشغيل غوغل أندرويد.

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