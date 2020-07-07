الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التجارة» تشهر بصاحب مؤسسة تغش المستهلكين وتزور تواريخ الإنتاج

«التجارة» تشهر بصاحب مؤسسة تغش المستهلكين وتزور تواريخ الإنتاج
0

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة المكسرات والبهارات والعطارة والتوابل بمدينة الدمام إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري بالغش في تزوير بلد المنشأ وتواريخ انتهاء الصلاحية للسلع والمنتجات الغذائية وحيازة وعرض منتجات فاسدة بقصد البيع وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك بالنظر لما تشكله المنتجات المغشوشة من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف الفرق الرقابية لـ “التجارة” على مقر المنشأة الواقعة في حي الخضرية بمدينة الدمام وبتفتيشه رصدت قيام العاملين فيه بوضع بهارات مستوردة من الخارج في عبوات تحمل تواريخ مستقبلية وتغيير بلد المنشأ إلى السعودية، إلى جانب سوء تخزين المواد الغذائية.
وتم ضبط أكثر من 26 ألف كيلو من البهارات والتوابل والهيل، إضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش وهي مليوني عبوة فارغة و1500 كرتون وأختام تستعمل للتواريخ والأسماء وأكثر من 500 ملصق يحمل تواريخ مستقبلية، وبناء عليه تم إغلاق المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات المعنية وصدر حكم قضائي بإدانة المخالف.

مواد ذات صلة

«التجارة» تشهر بمؤسسة روَّجت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

«التجارة» تشهر بمؤسسة روَّجت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

«التجارة» تضبط موقعاً يروج مشغولات ذهبية لماركات عالمية مقلدة (فيديو)

«التجارة» تضبط موقعاً يروج مشغولات ذهبية لماركات عالمية مقلدة (فيديو)

«التجارة» تحسم الأمر: سعر المنتجات المعروضة يشمل «ضريبة القيمة المضافة»

«التجارة» تحسم الأمر: سعر المنتجات المعروضة يشمل «ضريبة القيمة المضافة»

«التجارة» تبدأ خطة معالجة مشاكل تحويل أموال الشركات للخارج

«التجارة» تبدأ خطة معالجة مشاكل تحويل أموال الشركات للخارج

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>