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«التسوية الودية» تمنح ورثة عامل عربي 871 ألف ريال بعد الصلح مع جهة عمله

«التسوية الودية» تمنح ورثة عامل عربي 871 ألف ريال بعد الصلح مع جهة عمله
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت إدارة التسوية الودية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من تسوية حقوق مالية، لصالح ورثة عامل من إحدى  الجنسيات العربية بمبلغ “871” ألف ريال.

وعقدت “التسوية الودية” عدة جلسات لمناقشة الدعوى وإفهام الطرفين بمواد نظام العمل، وإثبات استحقاقات العامل المتوفي الناتجة عن العلاقة العمالية مما أدى إلى التوصل لاقتناع أطراف الدعوى بالصلح، بما يتضمن دفع الجهة المدعى عليها لورثة المدعي المبلغ المستحق، وفقاً لصحيفة “الرياض”.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض أنه بإمكان المدعي وعبر الخدمات الالكترونية للوزارة رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً عن بعد دون حضور أي من أطراف الدعوى، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بكافة جهودها.

وأهابت “إدارة التسوية الودية” بكافة المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل ولوائحه.

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