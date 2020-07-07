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5 نصائح مهمة لحماية إطارات السيارات من التلف خلال الصيف

5 نصائح مهمة لحماية إطارات السيارات من التلف خلال الصيف
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تواصل – فريق التحرير:

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، على أجزاء السيارة الحيوية، وتعد الإطارات أكثر الأجزاء عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة العالية، لهذا يجب العناية بها حتى لا تتعرض للتلف والإنفجار أثناء القيادة.

وفي السياق، قدم بيير جرانزوتو مدير عام سيارات الركوب، ونائب رئيس ميشلان لمنطقة أفريقيا والهند والعالم العربي، عددا من النصائح المهمة للحفاظ على الإطارات خاصة في فصل الصيف كما يلي:

فحص الإطارات

يعد الفحص المنتظم لإطارات السيارة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي من الأمور الهامة التي يجب المداومة عليها، وذلك لإكتشاف أي أضرار ظاهرة بالإطار مثل التمزق أو بروز الأسلاك الداعمة أو ظهور بيضة الإطار، بالإضافة إلى فحص عمق مداس الإطارات.

ضبط ضغط الإطارات

نصح جرانزوتو بضرورة ضبط ضغط الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل في فصل الصيف، لأن انخفاض الضغط بالإطار يؤثر على كفاءته، ويزيد من مسافة الكبح، كما أن ارتفاع الضغط يسبب انبعاجات بالإطار، وقد يسبب إنفجار الإطار.

الحمولة الزائدة

تعتبر الحمولة الزائدة من أكثر العوامل التي تسبب سرعة تلف الإطارات، لأنها تزيد من الاحتكاك بالطريق وارتفاع الحرارة الناجمة عن الاحتكاك، وهو ما قد يؤدي إلى إنفجار الإطار، بالإضافة إلى ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود.

مجموعة التعليق

يجب فحص ميزانية العجلات خاصة عند الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات، كما أنه مع الوقت يسبب تآكل الإطارات وتلفها.

ترصيص الإطارات

في حال شعرت باهتزاز السيارة أثناء القيادة مع السرعات، فإنه يجب فحص اتزان الإطارات وترصيصها، حتى لا يتسبب في سرعة تلفها، وتؤثر على سلامة القيادة على الطريق.

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