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رسمياً.. أمريكا تعلن انسحابها من «الصحة العالمية»

رسمياً.. أمريكا تعلن انسحابها من «الصحة العالمية»
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تواصل – وكالات:

أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونجرس، بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وأكد السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز على «تويتر» (الثلاثاء)، تلقي الكونجرس بلاغاً رسمياً من الرئيس بهذا الصدد.

وانتقد مينينديز ترامب على القيام بذلك أثناء الوباء العالمي، مضيفا أن تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا كان «فوضويا» وأنه «لن يحمي مصالح الولايات المتحدة ولا حياة الأمريكيين» وفقاً لـ “سبوتنيك”.

و كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أصدر قراراً في شهر مايو الماضي،بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة قررت إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، لأنها منظمة لم تقم بدورها الملائم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

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