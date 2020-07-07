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بشرى لطلاب الدراسات العليا بـ «أم القرى».. تخفيض 10% وإلإعفاء من «القدرات»

بشرى لطلاب الدراسات العليا بـ «أم القرى».. تخفيض 10% وإلإعفاء من «القدرات»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة أم القرى أنه تضامنًا مع الجهود الوطنية للحد من تداعيات كورونا فإنها ستستقبل طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا المدفوعة وفقا لما يلي:

– إعفاء المتقدم من اختبار القدرات الجامعية.

– تخفيض 10% من رسوم الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت جامعة أم القرى أن تاريخ التقديم سيكون خلال الفترة من 16 إلى 25 /11/ 1441هـ.

يذكر أن جامعة أم القرى، ممثلة بوحدة أعمال الدراسات العليا (عالي)، أعلنت بالأمس إطلاق برامجها المدفوعة للدراسات العليا للعام الدراسي 1442هـ، والتي تشمل أكثر من 100 برنامج أكاديمي متخصص ما بين درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

وأوضح عميد الدراسات العليا، د. سليمان السعيد، أنه تضامناً مع جهود المملكة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا فقد تم إعفاء المتقدمين مِن شرط اختبار القدرات للجامعيين، وكذلك بعض الشروط الخاصة لبعض البرامج، كما أن إجراءات القبول ستكون إلكترونية “عن بُعد” ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة.

وأفاد د. السعيد، أنه تم إضافة أكثر من 20 برنامجاً جديداً هذا العام من التخصصات النوعية التي تواكب سوق العمل؛ من بينها الماجستير المتخصص في إدارة الحشود، الذي يعتبر الأول مِن نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يكتسب أهميته من تجربة المملكة الرائدة في الحج والعمرة، واهتمام جامعة أم القرى المتواصل بهذا المجال.

من جانبه، أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية د. علي الشاعري، أن الهدف الذي تسعى إليه جامعة أم القرى في إطلاق هذه البرامج هو المساهمة في نجاح عجلة النهوض والتقدم بالمملكة العربية السعودية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تأهيل كوادر بشرية طموحة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح بإذن الله، مشيراً إلى أن الجامعة تبذل كافة إمكانياتها لتوفير البيئة المناسبة لطلاب وطالبات الدراسات العليا، وتجهيز البنى التحتية، بالإضافة إلى وجود خبرات معرفية متنوعة تتمثل في أكثر من 5000 عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات.

 

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