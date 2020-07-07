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«البيئة» تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة للثروة النباتية عبر منصة «زراعي»

«البيئة» تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة للثروة النباتية عبر منصة «زراعي»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 20 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة «زراعي»، لمشاريع الثروة النباتية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تم إطلاقها عبر منصة «زراعي» تشمل 10 خدمات لمشاريع زراعة خضراوات متنوعة مكشوفة، و10 خدمات لمشاريع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وتشمل الخدمات تسجيل تراخيص حالية مبدئية وإنشائية وتشغيلية، وخدمات طلب تراخيص مبدئية وإنشائية وتشغيلية، إضافة إلى خدمات التجديد ونقل الملكية والإلغاء والتوسعة للتراخيص التشغيلية الصادرة.

ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: (من هـنا)

واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد ونقل الملكية والإلغاء والتوسعة للتراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

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