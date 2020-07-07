مشاهد تخطف العقول.. تدفق الشلالات من قمم «جبال القهر» بالريث

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشلالات جبال القهر في محافظة الريث بمنطقة جازان، بعد هطول الأمطار على المنطقة خلال الفترة الماضية.

ووثق المقطع مشاهد تخطف العقول لجريان وتدفق المياه من قمم جبال القهر التي تشتهر بها محافظة الريث وتحذب السائحين من داخل وخارج المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأضافت الأرصاد، أن الحالة تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم الثلاثاء.