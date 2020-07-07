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«الموارد البشرية» تدعو إلى تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي إلكترونياً

«الموارد البشرية» تدعو إلى تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى سرعة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاص بهم، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، دون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.

وفعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بدلًا من الذهاب إلى مكاتب وكالة الضمان الاجتماعي، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

ويمكن تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن طريق عدد من الخطوات كالتالي:

  • الدخول إلىالرابــطالمخصص لتحديث البيانات للمستفيدين.
  • كتابة البانات اللازمة “رقم الهوية، اختيار الجنس”.
  • إدخال رقم الهاتف الجوال.
  • اختيار العمر، وكتابة المنطقة التابع لها ومدينة السكن.
  • اختيار المؤهل التعليمي.
  • اختيار التخصص والخبرات السابقة.
  • كتابة معوقات العمل إن وُجدت.
  • الضغط على “إرسال”.

وعند الانتهاء سوف تقوم الوزارة باستقبال طلب التحديث واستبدال البيانات القديمة والمُدخلة مسبقا بالبيانات المُحدّثة.

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