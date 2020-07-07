«الشؤون البلدية» تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توفر وظائف تقنية “للرجال والنساء” للعمل المركز البلدي للتحول الرقمي بمدينة الرياض.

تفاصيل الوظائف كالتالي:

مطور برامج، وأخصائي شبكات الحاسب، ومهندس حاسب آلي، ومهندس تقنية المعلومات ومهندس قاعدة بيانات، عبر برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل.

1- مطور برامج:

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص “الحاسب وتقنية المعلومات”

– الوصف التدريبي ” تصميم حلول البرامج وتطويرها وتثبيتها وصيانتها حسب متطلبات العملاء ،تحديث البرامج حسب الطلب وبعد حدوث تغيير في المتطلبات”.

رابط التقديم : (اضغط هنا).

2- أخصائي شبكات الحاسب عدد الوظائف 2

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص “الشبكات والإتصالات”

– الوصف التدريبي ” تطوير أجهزة الشبكة ونظم التشغيل والبرامج وتركيبها/تثبيتها وصيانتها، وضمان الوصول إلى الشبكة والحفاظ على أمنها، وتقديم الدعم للمستخدمين”

رابط التقديم: (اضغط هنا).

3- مهندس حاسب آلي عدد الوظائف 2

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص “هندسة حاسب”

– الوصف التدريبي “دراسة معدات ونظم أجهزة الحاسوب، وتصميمها، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة”

رابط التقديم: (اضغط هنا).

4- مهندس تقنية المعلومات:

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص “هندسة حاسب”

– الوصف التدريبي “تطوير البنية الأساسية لشبكة تقنية المعلومات للنظم الجديدة وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم”

رابط التقديم: (اضغط هنا).

5- مهندس قاعدة بيانات عدد الوظائف2

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص “هندسة حاسب”

– الوصف التدريبي “تطوير البنية الأساسية لقاعدة بيانات النظم الجديدة وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم”

رابط التقديم: (اضغط هنا).

أما فيما يتعلق بتاريخ التقديم على الوظائف، فالتقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 15 / 12 / 1441 هـ.