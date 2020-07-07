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تنبيه لقائدي المركبات.. موجة غبار كثيفة على طرق الساحل القديم والجديد بمكة

تنبيه لقائدي المركبات.. موجة غبار كثيفة على طرق الساحل القديم والجديد بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911”، من موجة غبار على طرق الساحل القديم والجديد، “الطائف – الرياض”.

وأضاف المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “تتعرض الآن أجزاء من طرق (الساحل القديم والجديد)، (الطائف – الرياض)، إلى موجة غبار كثيفة”.

وتابع المركز الوطني للعمليات الأمنية “تسبب ذلك في شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويرجى من سالكي الطرق أخذ الحيطة والحذر”.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد، سماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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