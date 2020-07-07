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تحديث جديد من «متصفح كروم» يقضي على أهم عيوبه

تحديث جديد من «متصفح كروم» يقضي على أهم عيوبه
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تواصل – وكالات:

يعد متصفح “كروم” من أكثر الأشياء التي تستهلك بطارية الأجهزة بشدة، خاصة إذا كان الشخص يميل إلى فتح العديد من علامات التبويب، ولكن يبدو أن “جوجل” تستعد لإصلاح ذلك.

وأفادت تقارير تقنية، بأن هناك ميزة تجريبية في “Chrome 86” ستقلل من استخدام الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل المتتبعات والمؤقتات “الجافا سكريبت” غير الضرورية عندما تكون علامة التبويب في الخلفية، مثل تلك التي تتحقق من موضع التمرير.

وقال موقع “إنجادجت”: “هذا التوفير قد يصنع فرقًا كبيرًا في عمر البطارية؛ حيث أفادت التقارير أن (جوجل) وفرت ساعتين من عمر البطارية في اختبار مع 36 علامة تبويب خلفية وعلامة تبويب أمامية فارغة”.

وأضاف: “لم تكن المكاسب كبيرة عند تشغيل مقطع فيديو على (يوتيوب)، ولكن، حتى بعد اختبار مكثف، كان بالإمكان زيادة 36 دقيقة من وقت التشغيل”.

وأشار الموقع إلى أنه “ما يزال هذا متاحًا فقط في النسخ التجريبية المبكرة من إصدار “Chrome 86″، على الرغم من أنه سيكون متاحًا لجميع إصدارات سطح المكتب والجوال فيما بعد”.

وختم “إنجادجت”، بقوله: “إذا تحققت هذه الميزة مع الإصدار القادم لمتصفح “كروم”، فستحل الكثير من شكاوى مستخدمي أجهزة “اللاب توب”، الذين عزفوا عن استخدام “كروم” بسبب هذه المشكلة كثيرًا”.

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