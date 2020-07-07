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«الزكاة والدخل» توضح عناصر يجب توفرها في الفاتورة الضريبية.. وتطلق «خدمة العقود»

«الزكاة والدخل» توضح عناصر يجب توفرها في الفاتورة الضريبية.. وتطلق «خدمة العقود»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة عناصر يجب توفرها في الفاتورة الضريبية؛ مؤكدة على ضرورة التأكد من صحة فاتورة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت “الزكاة والدخل”، أن من بين تلك العناصر (اسم المتجر، التاريخ، الرقم الضريبي، ضريبة القيمة المضافة) بينما يمكن للمستهلكين التبليغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

خدمة العقود

وفي سياق متصل، أطلقت هيئة الزكاة والدخل “خدمة العقود”، وذلك للعقود التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال، والتي يتم إبرامها بين منشأتين، أو بين المنشآت والجهات الحكومية.

وتمكن الخدمة الجديدة الهيئة من التحقق من صحة العقود، كما توفر عدة ميزات، من أبرزها تحديث التفاصيل المالية للعقد، وتوثيق كافة المدخلات والتحديثات على العقود الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى إمكانية تجديد أو إنهاء العقد بشكل آلي عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تسهم في تقليل أعباء الامتثال الزكوي والضريبي على المكلفين، وزيادة موثوقية المعلومات المقدمة في الإقرارات، وتقليل المتطلبات الخاصة بالتدقيق عند خضوع المكلف للفحص، ودراسة الاعتراضات من وجهة نظر المكلف.

كما تساعد “خدمة العقود” على تأكيد صحة المعالجة الضريبية للتوريدات التي تمت بعد قرار رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15%.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل إلزامية الإفصاح عن العقود المبرمة – التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال – بين المكلفين في المملكة أمام الهيئة، سواءً كانوا شركات أو مؤسسات، أو جهات حكومية، أو جمعيات خيرية.

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