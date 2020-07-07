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«الصحة» تكشف نسبة مستخدمي أجهزة التنفس الصناعي من مصابي كورونا (فيديو)

«الصحة» تكشف نسبة مستخدمي أجهزة التنفس الصناعي من مصابي كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس، عن أوضاع الفئات الأكثر عرضة للخطر في العناية المركزة، وعن معدلات شفائهم الآن مقارنة مع ما كانت عليه في بداية الأزمة.

وأوضح العويس أن نسبة 65 % إلى 75 % من مرضى العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، والنسبة الأعلى منهم للفئة الأكثر خطورة ممن لديهم أمراض مزمنة، أو للفئة العمرية الأكير.

وأكد العويس أن نسب إشغال العناية المركزة اليوم في اتجاه منخفض مقارنة ببداية الشهر، ومدة التشافي عادة بين 10-14 يوما للمرضى المنومين في العناية المركزة.

 

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