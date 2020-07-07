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تستوجب السجن والغرامة.. «النيابة»: جريمة شيك بدون رصيد تتحقق في هذه الحالة

تستوجب السجن والغرامة.. «النيابة»: جريمة شيك بدون رصيد تتحقق في هذه الحالة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق تجاه كل من أقدم بسوء نية على سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.

وقالت النيابة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تنعطف الحماية الجنائية التي أسبغها المنظم على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات”.

وأضافت النيابة العامة: “تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد تجاه كل من أقدم بسوء نية على سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف”.

وأشارت النيابة العامة إلى أن عقوبة هذه الجريمة السجن لمدة تصل لثلاث سنوات، وغرامة تقدر بـ 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

 

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