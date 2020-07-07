الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة.. تقترب من الـ50 مئوية

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الأحساء سجلت اليوم الثلاثاء، 49.8 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة، تليها محافظة الدمام بـ 49.4 درجة مئوية.

وأضافت الأرصاد، عبر حسابها في “تويتر”، أن الرياض سجلت 47 درجة مئوية تليها رفحاء 46 درجة مئوية، ثم القيصومة 45.6 مئوية ثم وادي الدواسر 44 درجة مئوية.

بينما سجلت الباحة وخميس مشيط أقل درجة حرارة بـ 31 درجة مئوية، تليها أبها حيث سجلت 32 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

وتكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.