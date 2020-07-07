عضو الشورى «عبد الله الفوزان» يعلن شفاء أسرته من مرض «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن عضو مجلس الشورى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان، اليوم عن شفاء بقية أفراد أسرته من مرض فيروس كورونا بعد نحو أسبوعين من نعيه زوجته التي توفيت إثر إصابتها بالمرض ذاته .

وقال “الفوزان” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “بفضل من الله وبكرم منه سبحانه؛ تشافى بقية أفراد أسرتي من فيروس كورونا، فله الحمد والمنة، شفى الله كل مصاب ولا أراكم الله مكروهاً، وهذه بشرى بحول الله وقوته لكل مصاب بأن فرج الله قريب”.

وكان الدكتور “الفوزان” قد كشف إصابة بعض أفراد أسرته بفيروس كورونا قبل نحو عشرين يوماً، في تغريدة قال فيها: “تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الاحترازات.. أسأل الله العلي القدير لهم وللمصابين كافة السلامة، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرًا لذنوبهم”.