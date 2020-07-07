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«حساب المواطن» يكشف حقيقة فتح باب التسجيل مجددًا قبل «الدفعة 32»

«حساب المواطن» يكشف حقيقة فتح باب التسجيل مجددًا قبل «الدفعة 32»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن” حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح باب التسجيل مجددًا قبل إيداع الدفعة الجديدة (الدفعة 32).

ونفى حساب “خدمة العملاء” التابع لـ”حساب المواطن”، على موقع “تويتر” صحة إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج، قائلًا: إنه “تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020”.

وقال حساب “خدمة العملاء”؛ ردًا على استفسار مواطن، إن تعليق استقبال الطلبات “يشمل من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.

وكان “حساب المواطن” علق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم”.

وتبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم في الدفعة الجديدة من “حساب المواطن”.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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