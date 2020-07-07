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«الصحة»: زيادة السعة السريرية للعيادات المركزة 30% خلال 3 أشهر فقط

«الصحة»: زيادة السعة السريرية للعيادات المركزة 30% خلال 3 أشهر فقط
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تواصل – فريق التحرير:

قال المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث الدكتور جمال العويس: إنه تم زيادة السعة السريرية للعيادات المركزة في جميع مناطق المملكة، موضحاً أن نسبة الزيادة بلغت ٣٠٪ في ٣ أشهر فقط.

وأضاف “العويس” خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الثلاثاء ، أنه لو لم يتم زيادة السعة السريرية في الرياض وجدة ومكة لما وجد المصابين العناية الصحية.

ووجه “العويس” رسالة طمأنة للجميع، قائلا: “اطمأنوا .. أنتم في السعودية وتحت قيادة همها الإنسان وصحته”.

وتابع: “مستمرون في رفع الطاقة الاستيعابية في جميع مستشفيات المملكة، مؤكداً أنه تم إجراء أكثر من مليوني فحص مخبري لفيروس كورونا بواقع ٦٠ ألف فحص يومي”.

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