متحدث «الصحة»: الوصول السريع لعيادات «تطمن» يقلل مضاعفات «كورونا»

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن خدمات عيادات تطمن مستمرة وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن الوصول السريع لعيادات “تطمن” يقلل المضاعفات وحدة المرض، مشيراً إلى أن بعض الوفيات جراء الإصابة بالفيروس تكون قبل الوصول للحالات الحرجة.

وأوضح العبد العالي أن المملكة من بين الدول الأعلى في اكتشاف الحالات، مبيناً أن منحنى الحالات الحرجة خلال الشهر الأخير في انخفاض.