مميزات الخصوصية الجديدة في «iOS 14» القادمة لآيفون وأيباد

تواصل – وكالات:

أعلنت “آبل” عن مميزات iOS 14 والتي شملت مجموعة كبيرة من مميزات الخصوصية لتوفير المزيد من التحكم والشفافية للمستخدم، وذلك ضمن العديد من المميزات الأخرى أبرزها تحسينات على الواجهة وإمكانية إضافة تطبيقات مصغرة Widgets، بالإضافة إلى تطبيق جديد للترجمة وتحسينات كبيرة على الخرائط والمساعد الصوتي سيري وسفاري وغيرها.

تقرير الخصوصية في متصفح سفاري

الخصوصية في متصفح سفاري، وهي الميزة التي تتيح للمستخدم التعرف بسهولة على المواقع التي تتبع سلوكه في التصفح عبر الإنترنت، ما على المستخدم إلا النقر على زر “تقرير الخصوصية” للوصول إلى معلومات حول جميع برامج التتبع عبر المواقع التي حظرتها ميزة منع التتبع الذكي في سفاري.

مراقبة كلمات المرور

ومن ضمن مميزات الخصوصية في iOS 14 أيضًا مراقبة سفاري لكلمات المرور المحفوظة، ثم تنبيه المستخدم لحظيًا في حال تعرضت كلمة المرور الخاصة به إلى الاختراق ونشرها عبر الويب، وقالت آبل أن متصفح سفاري يعتمد على تقنيات تشفير قوية للتحقق بانتظام من مشتقات كلمات المرور الخاصة بالمستخدم مقارنة مع كلمات المرور المثبتة على الإنترنت، كما يساعد المستخدم في إنشاء كلمة مرور آمنة جديدة تلقائيًا.

معلومات الخصوصية على App Store

وهو قسم جديد في صفحة كل تطبيق من تطبيقات متجر آبل App Store، بحيث يمكن للمستخدمين الإطلاع على ملخص لممارسات الخصوصية للتطبيق ومعرفة البيانات التي يجمعها المطور وكيفية استخدامها، وذلك بتنسيق بسيط على هيئة بطاقات للمعلومات.

ضوابط جديدة للتحكم في تتبع التطبيقات

والضوابط الجديدة للتحكم وذلك من خلال إجبار التطبيقات على الحصول على موافقة المستخدم قبل تتبعه، مع إمكانية مشاهدة التطبيقات التي منحها المستخدم إذونات للتبع من خلال الإعدادات لتغييرها كما يفضل.

استبدال تسجيل الدخول بالخدمات الأخرى لتسجيل الدخول بمعرف آبل

استبدال تسجيل الدخول بالخدمات الأخرى لتسجيل الدخول بمعرف آبل؛ بحيث يمكن للمستخدم الآن التبديل بسهولة لتسجيل الدخول بحساب آبل Sign in with Apple عند تسجيل الدخول إلى التطبيقات، بحيث يمكن للمستخدم الحفاظ على حسابه مع كلمة مرور أكثر أمانا.

مؤشر التسجيل

ومؤشر التسجيل، من أفضل مميزات الخصوصية الجديدة في iOS 14، بحيث يظهر للمستخدم تنبيه أعلى الشاشة عند استخدام أي تطبيق للميكروفون أو الكاميرا، وهو ما يمنع أي تطبيق من تسجيل الصوت أو التصوير بالكاميرا دون إذن المستخدم.

مشاركة الموقع التقريبي للحفاظ على الخصوصية والأمان

وهي الميزة التي تتيح للمستخدم مشاركة الموقع التقريبي بدلا من الموقع الجغرافي الدقيق الخاص به، وهو ما تقول آبل أنه مثالي للتطبيقات مثل تطبيقات الأخبار وتطبيقات الطقس.

تنبيه المستخدم عند وصول تطبيق ما إلى الحافظة

بحيث ينبه نظام التشغيل iOS 14 المستخدم عند محاولة أحد التطبيقات نسخ شيء ما من محتويات الحافظة Clipboard أو سجل النصوص المنسوخة سابقا، وهو ما اتضح أن العديد من التطبيقات مثل تيك توك ولينكدن وريديت تقوم به، وهي الميزة التي تحمي بيانات المستخدم الخاصة مثل بيانات الدفع وغيرها.

تقييد الوصول إلى مكتبة الصور والفيديو

تقييد الوصول إلى مكتبة الصور والفيديو؛ بحيث يمكن للمستخدم اختيار عناصر أو ألبومات محددة فقط عند طلب تطبيق ما الوصول إلى الصور بدلا من منح الوصول إلى مكتبة الصور كاملة، وهو ما يحافظ على خصوصية المستخدمين.