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شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 أشخاص امتهنوا سرقة المقيمين تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 أشخاص امتهنوا سرقة المقيمين تحت تهديد السلاح
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تواصل – واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهة الأمنية المختصة بجرائم الاعتداء على الأموال، تمكنت – بفضل الله – من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ويمنيين اثنين جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم بارتكاب جريمتي سلب تمثلت الأولى بدخول سكن مقيم باكستاني الجنسية بحي الوزارات، وسلب مبلغ مالي قدره (12,000) ريال تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وتمثلت الجريمة الثانية باعتدائهم على مقيم سوداني الجنسية بحي البطحاء وسلب ما بحوزته من نقود ومقتنيات.

وأضاف المتحدث أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

 

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