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«شؤون الحرمين» تُعلن عن وظائف شاغرة لحملة الماجستير والدكتوراه.. الشروط ورابط التقديم

«شؤون الحرمين» تُعلن عن وظائف شاغرة لحملة الماجستير والدكتوراه.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن عدد من الوظائف لحملة الماجستير والدكتوراه.

وذكرت “الرئاسة العامة” عبر موقعها الرسمي، عن احتياجها لشغل وظيفة في تخصص”باحث قانوني” بالمرتبة الثامنة لحملة الماجستير، ولحملة الدكتوراه في تخصصين: “أخصائي علاقات عامة، وأخصائي تطوير إداري” بالمرتبة التاسعة، وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.

واشترطت “الرئاسة العامة” لشغل الوظائف المعلن عنها: “أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتوفر الخبرات المناسبة، كما ألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز.

ومن بين الشروط للمتقدمين، توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، واجتياز المقابلة الشخصية).

تجدر الإشارة إلى أن التقديم سيكون من خلال موقع الرئاسة العامة الرسمي على الرابط (www.gph.gov.sa)، علمًا بأن التقديم يبدأ من تاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤١هـ إلى ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ..

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