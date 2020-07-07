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3 آلاف ريال شهرياً.. بدء صرف مخصصات دعم المواطنين العاملين في أنشطة «نقل الركاب»

3 آلاف ريال شهرياً.. بدء صرف مخصصات دعم المواطنين العاملين في أنشطة «نقل الركاب»
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تواصل – واس:

بدأت الهيئة العامة للنقل صرف مخصصات دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، التي وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -عليها, ضمن لفتة أبوية حانية، تهدف إلى دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ومساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل، ويبلغ المخصص 3 آلاف ريال شهرياً يصرف لكل مستفيد لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي 9 آلاف ريال، لمن يحققون الاشتراطات كافة.

اشتراطات الحصول على الدعم
وقال نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان: إن المبادرة تتكامل بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الصرف بدأ فعلياً لأولى مجموعات الاستحقاق يوم الاثنين 6 يوليو 2020م، وجميعهم من الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة، وأنهم من المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل والمرخص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم عبر ما يجنون من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد وما صاحبها من إيقاف بعض الأنشطة بشكل كامل.

وأوضح أن هذه المبادرة الإنسانية شملت الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة ” الأجرة العامة والنقل المدرسي ونقل المعلمات ونقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة”، لافتًا إلى أن هناك جملة اشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أتاحت التقديم واستقبال الطلبات من تاريخ 20 أبريل وحتى 5 مايو 2020م، كما كفلت الهيئة الدعم التقني للتقديم والاستعلام عن سير المعاملة عبر موقعها الإلكتروني www.tga.gov.sa .

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    اكبر خطاء ترتكبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حق الوطن