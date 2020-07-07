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بأكثر من 3 آلاف منشطٍ توعوي.. «هيئة المدينة» تُفعل مشاركتها بحملة «خذوا حذركم»

بأكثر من 3 آلاف منشطٍ توعوي.. «هيئة المدينة» تُفعل مشاركتها بحملة «خذوا حذركم»
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تواصل – فريق التحرير:

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة مناشطه الوقائية والتوعوية ضمن حملة (خذوا حذركم) والتي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند متزامنة مع رفع الحظر.

وأوضح مدير عام فرع منطقة المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع أن مناشط الفرع التي نفذها بلغت (3369) منشطاً للمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا المستجد منها (2477) جولة توعوية و ( 892 ) لوحة إرشادية والعديد من الرسائل إلكترونية.

وانطلقت الحملة في كافة محافظات المنطقة حيث شملت الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق الرئيسية والمنتزهات، وذلك تماشياً مع حملة “خذوا حذركم” التي تحظى بدعم ومتابعة وتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله تعالى.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تهدف إلى توعية كافة شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

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