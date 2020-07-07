ماذا تفعل إذا وجدت هذه الإصابة بذبيحة الأغنام؟!

تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب “المستهلك” المتخصص بتوعية المستهلكين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كيفية التعامل معذبيحة الأغنام التي يوجد بها حويصلات الديدان الشريطية الغنمية، مشددَا على ضرورة الانتباه ومراقبة الأغذية بكل دقة.

وأشار الحساب، عبر صور نشرها للإيضاح، إلى أن حويصلات الدودة الشريطية التي تصيب الأغناملا تنتقل للإنسان، مضيفًا: “في الإصابة الشديدة تكون اللحوم غير صالحة للبيع، أما إذا كانت الإصابة خفيفة يمكن إزالة الجزء المصاب وباقي الذبيحة صالحة للاستهلاك دون أي ضرر -بإذن الله-“.