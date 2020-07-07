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«الإحصاء»: انخفاض معدل البطالة بين المواطنين في الربع الأول من العام الجاري

«الإحصاء»: انخفاض معدل البطالة بين المواطنين في الربع الأول من العام الجاري
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تواصل- واس:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، اليوم عبر موقعها الرسمي نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020م ، والذي سبق بدايات أزمة جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها.

وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة في الربع الأول من عام 2020م فقد بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) (5.7%)، وهو ذات المعدل في الربع الرابع لعام 2019م.

وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل، أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ (58.2%) محققًا بذلك ارتفاعًا بمقدار (1.8) نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من عام 2019م.

ويرجع الاستقرار في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور (80.4%)، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث (25.4%)..

وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأول من عام 2020م مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019م، فقد انخفض معدل البطالة من (12.0%) إلى (11.8%)، حيث بلغ معدل بطالة السعوديات (28.2%) بانخفاض قدره (2.6) نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) حيث بلغ (5.6%) بارتفاع قدره (0.7) نقطة مئوية.

وحول عدد المشتغلين (السعوديين وغير السعوديين) من واقع السجلَّات الإدارية، فقد كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول 2020، أن عددهم بلغ (13,635,612) فردًا، بينما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) (3,203,423) فردًا، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور (2,066,553) فردًا، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث (1,136,870) فردًا.

وكشفت نتائج نشرة سوق العمل، أن إجمالي عدد السعوديين (الذكور والإناث) الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية بلغ (1,015,820) فردًا، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم (186,969) مواطنًا، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل (828.851) مواطنة.

وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل، أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث (15 سنة فأكثر) بلغ (46.2%) في الربع الأول من عام 2020م، بانخفاض بلغ (0.5) نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (65.8%) في الربع الأول من عام 2020م محققًا انخفاضًا قدرُه (0.8) مقارنةً بالربع السابق، في حين بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة (25.9%) في الربع الأول من عام 2020م بانخفاض قدره (0.1) عن الربع السابق.

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