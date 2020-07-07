«التأمينات الاجتماعية» توضح: شرط أساسي لاستحقاق المعاش قبل سن الـ60

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أوضح نادر بن إبراهيم الوهيبي مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، أنه يحق للمشترك متى ما بلغ سن الستين وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام، الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) شهراً على الأقل.

وأضاف “الوهيبي” لـ”المدينة”، أنه يمكن لمن لم يتوفر لديهم مدة اشتراك ما بين 60 و120 شهر أن يتقدموا على معاش تقاعدي، وذلك من خلال إضافة مدة اعتبارية مكملة للمدة الإلزامية.

ووفقًا للنظام، أكد “الوهيبي” أنه يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد مشترك خاضع للنظام، الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) شهر على الأقل.

كما أشار “الوهيبي” إلى أنه في حالة وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام أيا كان عمره، وكانت له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لإتمام إجراءات تسجيله الفعلي لدى المؤسسة، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش الوفاة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.