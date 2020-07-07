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10 إرشادات وقائية للعودة إلى المدارس.. تعرّف عليها

10 إرشادات وقائية للعودة إلى المدارس.. تعرّف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى التنفسية في البيئة المدرسية، في حال العودة للمدارس.

ووفقًا للدليل الإرشادي، فقد تضمن 10 إجراءات للوقاية من خطر العدوى بـ”كورونا” المستجد، حيث يجب توعية العاملين والطلاب كافة بماهية المرض وطرق انتقاله ووسائل الوقاية اللازم اتباعها، ويتم تزويد المرشد الصحي بالمدارس بالمواد التوعوية والدورات التدريبية عن طريق إدارات الصحة المدرسية بالمديريات الصحية بالمناطق التي تساعدهم على تأدية دورهم في التوعية، وهذه الإجراءات المعلنة:

  1. التوعية الصحية ونشر الرسائل التوعوية عن طريق وسائل التواصل الداخلي بين الكادر التعليمي والطلاب مع أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومة.
  2. تخصيص بعض حصص الأنشطة باليوم الدراسي وبث محتوى علمي مبسط عن العدوى التنفسية وكيفية الوقاية منها والممارسات الصحيحة للعناية والنظافة الشخصية.
  3. نشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية في مناطق التجمع في المدارس لحث الطلاب والمعلمين على غسل الأيدي واتباع آداب السعال والعطاس.
  4. توعية طلاب المدارس والعاملين فيها بالإجراءات الوقائية من الأمراض التنفسية نظريا وعمليا وحثهم على اتباعها.
  5. توعية المرشدين الصحيين والمعلمين بآليات الإبلاغ وكيفية التعامل مع الطلبة الذين يعانون من أعراض تنفسية.
  6. نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي خلال اليوم الدراسي بطريقة صحيحة بين الطلاب والعاملين
  7. التوعية بأهمية التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.
  8. توعية أولياء الأمور بالإجراءات الوقائية التي تمت والتنبيه على عدم ذهاب الطفل إلى المدرسة في حال ظهور أعراض تنفسية وزيارة الطبيب لطلب المشورة الطبية
  9. كما ينبغي التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه بالمدارس
  10. التأكد من توفر المطهرات واستخدامها حسب طريقة الإستخدام الموضحة على المنتج.

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