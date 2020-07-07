10 إرشادات وقائية للعودة إلى المدارس.. تعرّف عليها

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أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى التنفسية في البيئة المدرسية، في حال العودة للمدارس.

ووفقًا للدليل الإرشادي، فقد تضمن 10 إجراءات للوقاية من خطر العدوى بـ”كورونا” المستجد، حيث يجب توعية العاملين والطلاب كافة بماهية المرض وطرق انتقاله ووسائل الوقاية اللازم اتباعها، ويتم تزويد المرشد الصحي بالمدارس بالمواد التوعوية والدورات التدريبية عن طريق إدارات الصحة المدرسية بالمديريات الصحية بالمناطق التي تساعدهم على تأدية دورهم في التوعية، وهذه الإجراءات المعلنة: