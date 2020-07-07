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ارتفاع مُبشر.. تعرّف على حجم إنتاج المملكة من الذهب منذ إعلان «رؤية 2030»

ارتفاع مُبشر.. تعرّف على حجم إنتاج المملكة من الذهب منذ إعلان «رؤية 2030»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير اقتصادي عن حجم إنتاج المملكة من الذهب منذ إعلان رؤية المملكة 2030، في عام 2016 أي قبل 4 أعوام.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” رفعت المملكة إنتاجها من الذهب 143%، بما يعادل 7.3 ألف كيلوجرام، ليبلغ 12.35 ألف كيلو جرام في عام 2019، مقارنة بنحو 5.09 ألف كيلو جرام في عام 2015.

واستند التقرير إلى بيانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث ارتفع حجم إنتاج الذهب 5% خلال العام الماضي، بما يعادل نحو 588 كيلوجراما، بينما كان الإنتاج 11.77 ألف كيلوجرام في عام 2018.

وزاد إنتاج المملكة من الذهب 176 %، بما يعادل 7.88 ألف كيلو جرام خلال عشرة أعوام، حيث كان الإنتاج يقدر بنحو 4.86 ألف كيلوجرام في عام 2009.

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