تسريبات حول «آيفون 12»: عدسة خُرافية.. ومفاجأة بشأن الشاحن والسماعات

تواصل – وكالات:

كشفت تسريبات جديدة حول هاتف آيفون 12 المرتقب سيأتي مزودا بعدسة جديدة متطورة عالية الدقة، بينما أشارت تكهنات بعدم توفير آبل في أجهزتها شواحن أو سماعات والاعتماد على بيعهما منفصلين.

وبشأن الكاميرا المطورة، يتوقع المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo وجود عدسة مكونة من 7 عناصر للجهاز، ستقدم جودة صورة أفضل من عدسة 6P الموجودة في iPhone 11، مشيرًا إلى إن شركة توريد عدسات الكاميرا للهواتف الذكية Largan Precision، ستبدأ شحن العدسات المتطورة إلى شركة ”أبل“، في منتصف يوليو؛ لاستخدامها في وحدات الكاميرا الخلفية لجهاز iPhone 12.

فيما قال المحلل التقني الشهير: “إن آبل ستطلق شاحنًا جديدًا بقدرة 20 واطًا كملحق اختياري، وتنتهي من إنتاج الشواحن الحالية بقدرة 5 واط و 18 واطًا في وقت لاحق من هذا العام”.

و يتوقع “كو” أن تتخلى آبل أيضًا عن إرفاق سماعات الأذن السلكية، التي تم تضمينها منذ إطلاق آيفون الأصلي قبل أكثر من عقد من الزمان، لزيادة الطلب على سماعاتها اللاسلكية (AirPods)، التي تباع بشكل منفصل.

ومن المتوقع أن تكون أكبر ترقية قادمة لهواتف آيفون في عام 2020 هي دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهي إضافة يتوقع بعض المحللين أن تؤدي إلى تعزيز الطلب على هواتف (iPhone 12) الجديدة نظرًا لأن عملاء آبل يقومون بترقية هواتفهم الذكية بشكل أقل.

تغييرات في نوع الشاشة وحجمها:

ومن المتوقع أن تضم جميع طرز iPhone 12 شاشات OLED، حيث تقدم شاشات OLED عادةً تباينًا أفضل وألوانًا أعمق مقارنةً بشاشات LCD، ولكنها تكلف أكثر.

كما تشير التقارير إلى أن شركة آبل ستغير أحجام الشاشة قليلاً هذا العام مقارنة بسلسلة iPhone 11 التي أطلقتها العام الماضي، وفقاً للتسريبات:

• هاتف iPhone 12: يضم شاشة مقاسها 5.4 بوصات.

• هاتف iPhone 12: يضم شاشة مقاسها 6.1 بوصات.

• هاتف iPhone 12 Pro: يضم شاشة مقاسها 6.1 بوصات.

• هاتف iPhone 12 Pro Max: يضم شاشة مقاسها 6.7 بوصات.

الموعد المتوقع

وعادةً ما تعلن آبل عن هواتفها الجديدة كل عام خلال حدث يُقام في شهر سبتمبر، ولكن هذا قد يتغير ذلك هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستمرة، التي أبطأت سلسلة إمدادات آبل، وأجبرت الموظفين على العمل من المنزل، ودفعت آبل إلى إغلاق متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين حتى إشعار آخر.