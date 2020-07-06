أمريكا تجبر الطلاب المبتعثين على مغادرة البلاد وتهددهم بالترحيل

تواصل – وكالات:

أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، مساء الاثنين، أن الطلاب الدوليين الذين يسعون للحصول على درجات علمية في البلاد، سيتعين عليهم مغادرة البلاد أو المخاطرة بالترحيل إذا تحولت جامعتهم إلى دورات تعليمية عبر شبكة الإنترنت فقط.

وقد تؤثر هذه الخطوة على آلاف الطلاب الأجانب الذين يذهبون إلى الولايات المتحدة للدراسة في الجامعات أو المشاركة في برامج التدريب، إضافة إلى الدراسات غير الأكاديمية أو المهنية.

وقالت إدارة الهجرة الأمريكية في بيان صحفي: “يجب على الطلاب الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة والمسجلين في مثل هذه البرامج مغادرة البلد، أوالانتقال إلى مؤسسات تعليمية تلزم الطلاب بالحضور للبقاء داخل البلاد في وضع قانوني”. مشيرة إلى أن المخالفين سيتعرضون لعقوباتتصل إلى إلغاء التأشيرة والترحيل.

وبدأت الجامعات في جميع أنحاء أمريكا في اتخاذ قرارات بالانتقال إلى تقديم دورات تدريبية عبر الإنترنت، بسبب وباء فيروس كورونا.

في جامعة هارفارد، على سبيل المثال، سيتم وضع جميع دروس دوراتها عبر الإنترنت، بما في ذلك للطلاب الذين يعيشون في الحرم الجامعي.

وبالنسبة للطلاب الدوليين، يفتح ذلك الباب أمامهم الآن لمغادرة الولايات المتحدة بشكل تام.