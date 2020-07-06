7 ميزات جديدة اقتبستها «آبل» من «أندرويد» لتطوير هاتف «آيفون»

تواصل – وكالات:

أصدرت شركة Apple عدداً كبيراً من الإعلانات الشهر الماضي في مؤتمر المطورين العالمي السنوي. وكشفت الشركة النقاب عن جهاز iOS 14 الجديد وشاشة iPhone الرئيسية المعاد تصميمها مع أدوات جديدة، إلى جانب iPadOS 14 و MacOS Big Sur وتحديثات على TVOS و WatchOS. وبحسب الخبراء، فإن العديد من الميزات المدرجة في نظام iOS 14 الجديد، موجودة مسبقاً في نظام أندرويد.

فيما يلي قائمة بجميع مميزات iOS 14 الموجودة في نظام أندرويد، بحسب ما أورد موقع “سي نت” الإلكتروني:

الترجمة

قدمت Apple تطبيق ترجمة جديد مصمم للاستخدام في المحادثات. يمكن أن يترجم بين 11 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والصينية الماندرين والفرنسية والألمانية والكورية. وهي ميزة موجودة في نظام أندرويد مسبقاً.

الأدوات

مع نظام التشغيل الجديد، ستحتوي الشاشات الرئيسية لـ iPhone و iPad على مجموعة من الأدوات الجديدة التي تتيح لك رؤية معلومات مثل الطقس على شاشتك الرئيسية. كانت الأدوات، التي تحتوي على مزيد من المعلومات، ميزة أساسية على Google Android منذ إنشائها في عام 2008.

مقاطع التطبيقات

تتيح Apple App Clips للمستخدمين معاينة “أجزاء صغيرة” من التطبيقات بسرعة دون تنزيلها. في عام 2016، قدمت Google ميزة مماثلة. تمنح التطبيقات الفورية للتطبيقات عنوان URL الخاص بها حتى لا يضطر المستخدمون إلى تنزيل تطبيق كامل لمعاملة واحدة، مثل شراء تذاكر الحفل على سبيل المثال.

مكتبة التطبيقات

جزء آخر من الشاشة الرئيسية المعاد تصميمها من Apple هو مكتبة التطبيقات التي تنظم تطبيقاتك في مجموعات وقوائم. مع الشاشة الرئيسية الجديدة في iOS 14، يمكن للمستخدمين أيضاً “إخفاء” التطبيقات من شاشتهم الرئيسية.

اتجاهات ركوب الدراجات في خرائط Apple

سيوفر تطبيق Apple Maps المحدث طرقاً للسفر بطريقة أكثر صداقة للبيئة في iOS 14 و WatchOS 7. سيساعد خيار ركوب الدراجات المخصص، المستخدمين في العثور على مسارات الدراجات. هذا الخيار موجود على خرائط غوغل منذ عام 2010.

مشاهدة مقاطع فيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى

أعلنت Apple أيضاً عن ميزة جديدة لنظام التشغيل iOS 14، والتي ستسمح للمستخدمين بالتمكن من مشاهدة مقطع فيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى. سينكمش الفيديو وسيكون قادراً على الطفو في أي مكان على الشاشة. يمكن أيضاً إزالته بعيداً مع بقاء صوت الفيديو قيد التشغيل. هذه الميزة موجودة مسبقاً في أنظمة أندرويد.

ميزة تحديد وقت النوم والاستيقاظ

تم الإعلان عن ميزة جديدة أخرى تساعد المستخدمين على الاستعداد للنوم. تتيح لك هذه الميزة، التي تعمل مع iPhone و Apple Watch، تحديد وقت النوم المطلوب ووقت الاستيقاظ، ووضع هاتفك في وضع عدم الإزعاج. هناك أيضاً خيارات لإضافة اختصارات للتأمل أو تشغيل موسيقى هادئة. ليس لدى Google تطبيق مخصص لذلك، ولكن هناك طريقة لإعداد روتين وقت النوم من خلال تطبيق Google Home.