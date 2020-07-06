الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«القطيف» تسجل أعلى عدد إصابات كورونا في المملكة

«القطيف» تسجل أعلى عدد إصابات كورونا في المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدرت محافظة القطيف، اليوم الاثنين، الترند في المملكة العربية السعودية بعد أن سجلت أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا اليوم بواقع 437 إصابة جديدة.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم، تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 4398 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 52 حالة وفاة.

وتصدرت القطيف عدد إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة بـ 437 حالة، بينما سجلت خميس مشيط 364 حالة، والرياض 330 حالة، والدمام 293 حالة، والطائف 279 حالة.

 

Image

مواد ذات صلة

«الداخلية» تعلن البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي كورونا في «دور المسنين»

«الداخلية» تعلن البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي كورونا في «دور المسنين»

تأكد من سلامتك واحجز موعداً لفحص «كورونا» عبر تطبيق صحتي

تأكد من سلامتك واحجز موعداً لفحص «كورونا» عبر تطبيق صحتي

«الصحة»: مُصاب بـ«كورونا» منع انتقال العدوى للآخرين باتباع هذا الإجراء الوقائي

«الصحة»: مُصاب بـ«كورونا» منع انتقال العدوى للآخرين باتباع هذا الإجراء الوقائي

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا».. تسجيل 4207 إصابات جديدة بـ«كورونا» و4398 حالة شفاء

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا».. تسجيل 4207 إصابات جديدة بـ«كورونا» و4398 حالة شفاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>