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وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين

وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة الجامعيين، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الدفاع.

التعليمات :-

1– تحميل استمارة الإلتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة
2– حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية
3– طباعة بطاقة المراجعة
4– التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات (بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر) (مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب) مع احضار الهوية الوطنية
5– لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال
6– إتباع الإرشادات الصحية وضرورة إرتداء الكمامة طوال فترة تواجدك بمقر اللجنة

وصف موقع للمقابلة :-

1– مكتب التسجيل الواقع في طريق الملك عبد العزيز بتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام اسكان ضباط القوات المسلحة.

وأوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي (اضغط هــنا).

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